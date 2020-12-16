Президента Ирана осчастливил уход Трампа с поста президента США
Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что в Тегеране рады поражению Дональда Трампа на выборах в США. Выступление иранского лидера транслировалось по государственному телевидению в среду, 16 декабря.
Роухани отметил, что в Иране нет воодушевления от прихода к власти в США демократа Джо Байдена, но "очень счастливы", что ушел Трамп.
«Этот человек [Трамп], который совершал преступления, убивал людей и был террористом, и даже препятствует [импорту] вакцины в [Иран]», — заявил Роухани.
В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной сделке с Ираном (СВПД), которое было подписано в июле 2015 года США, Францией, Россией, Великобританией, Германией, Китаем и Ираном.
В 2018 году Вашингтон ввел новые санкции против иранского нефтяного экспорта.
3 января 2020 года по приказу президента Трампа в Багдаде был убит иранский генерал, командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса Стражей Исламской революции Касем Сулеймани.