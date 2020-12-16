Социолог Шугалей рассказал, как победа на выборах в Коми повлияла на его жизнь

Социолог Максим Шугалей приехал в Коми, где получил временное депутатское удостоверение и рассказал, как участие выборном процессе повлияло на его жизнь в ливийской тюрьме.

Социолог Максим Шугалей приехал в Коми, где получил временное депутатское удостоверение и рассказал, как участие выборном процессе повлияло на его жизнь в ливийской тюрьме.

Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич в своем Telegram-канале сообщил, что глава избирательной комиссии Республики Коми Дмитрий Митюшев наконец смог вручить временное удостоверение депутата Госсовета Максиму Шугалею. Социолог поблагодарил всех, кто оказывал ему поддержку в непростой период.

Более того, Шугалей рассказал, что после того, как тюремщики в ливийской "Митиге" узнали о его участии в выборах, отношение стало более лояльным. В лучшую сторону изменились и условия содержания. Много времени прибывший в Коми уделил общению с журналистами, задававшими свои многочисленные вопросы.

Максим Шугалей вместе с переводчиком Самером Суэйфаном были задержаны в столице африканской страны весной прошлого года. Их обвинили во вмешательстве в местные выборы и долгое время держали в тюрьме "Митига". Усилия российских дипломатов, властей и общественности позволили Шугалею и Суэйфану выйти на свободу.