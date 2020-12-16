Карасев рассказал о главном условии решения конфликта на Донбассе

Украине в первую очередь необходимо понять, в чем заключается ее независимость, а также заняться выстраиванием отношений с Россией, потому, что без этого невозможно достигнуть мира в Донбассе и решить вопрос его реинтегрирования.

Украине в первую очередь необходимо понять, в чем заключается ее независимость, а также заняться выстраиванием отношений с Россией, потому, что без этого невозможно достигнуть мира в Донбассе и решить вопрос его реинтегрирования.

Такое мнение в личном YouTube-канале высказал украинский политолог, директор «Института глобальных стратегий» Вадим Карасев.

Именно условия, на которых Украина должна принять Донбасс обратно и условий, на которых будут выстраиваться дальнейшие взаимоотношения Киева и Москвы, стали причиной того, что застопорился Минский переговорный процесс, отмечает эксперт.

«В чем суть украинской независимости на данный момент? В том, чтобы мы были антироссийскими. Но тогда реинтеграция Донбасса на тех условиях, которые прописаны в Минских соглашениях, будет означать, что о войне речь не идет», — считает политолог.

Если ОРДЛО (Отдельные районы Донецкой и Луганской областей) вернутся в состав Украины, это будет значить, что именно они станут нейтральным элементом и посредником в дальнейших украино-российских взаимоотношениях. Вопрос заключается в том, пойдет ли на это «глубинная власть» Украины.

Поэтому первоочередной задачей Киева является налаживание отношений с Россией, переведение этих отношений из режима хотя бы в режим «холодного мира».

И именно для этого Украине и нужно как можно быстрее решить для себя эти глобальные вопросы – какой должна быть ее независимость и какие отношения выстраивать с Россией. Тем более, что без ясности по этим вопросам невозможно разобраться ни с проблемой Донбасса, ни с проблемой внешнего управления, уверен Вадим Карасев.