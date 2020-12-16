Военный союз России и Китая может объединить другие страны

Влияние союза России и Китая продолжает расти. Единая система предупреждения о ракетном нападении может дать этим странам полный контроль над континентом.

Влияние союза России и Китая продолжает расти. Единая система предупреждения о ракетном нападении может дать этим странам полный контроль над континентом.

Египетское издание Noonpost опубликовало материал по этому поводу. Автор статьи Ахмед Фаузи Салим проанализировал возможное появление единой системы контроля за ракетным нападением и пришел к выводу, что Москва и Пекин получат большое преимущество.

Он также считает, что в дальнейшем следует ожидать создания российско-китайского оперативного штаба. Мощный военный альянс притянет к себе и другие страны.