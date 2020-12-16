Четверть россиян хотят поработать в новогодние праздники

Четверть россиян планируют занять новогодние праздники работой или подработкой. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Четверть россиян планируют занять новогодние праздники работой или подработкой. Таковы результаты исследования сервиса «Работа.ру», которые есть в распоряжении «Политики Сегодня».

Опрос показал, что 32% жителей России на новогодних праздниках, в основном, планируют встретиться с родными и друзьями. При этом четверть опрошенных (25%) надеются найти работу или подработку на длинных выходных.

Ещ 5% участников исследования во время каникул намерены приступить к изучению новой профессии, столько же россиян планируют заняться зимними видами спорта -— катанием на коньках, лыжах, сноубордах, а 2% — пройти курсы повышения квалификации. При этом всего 18% опрошенных намерены провести праздники дома в кругу семьи.

Исследование сервиса «Работа.ру» (входит в экосистему Сбера) проводилось в декабре 2020 года во всех округах России. В нем участвовали более свыше 3,6 тысяч человек старше 18 лет.

Ранее «Работа.ру» и Сбер выяснили, что почти треть компаний России планируют повысить зарплаты сотрудникам в следующем году.