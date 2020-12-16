Абрамовский и Бессараб покидают Правительство Украины

Верховная рада планирует оперативно обсудить кадровые вопросы.

Верховная рада планирует оперативно обсудить кадровые вопросы.

Украинский министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский и его коллега руководитель министерства по делам ветеранов Украины Сергей Бессараб подают в отставку. Такое заявление сделал парламентарий Дмитрий Разумков в ходе одного из брифингов.

Решение о назначении новых министров украинских ведомств будет рассмотрено в ближайшее время. Соответствующее поручение Разумков дал профильным комитетам Верховной рады. Вопросы по замене кадров Правительство Украины обсудит сегодня, 16 декабря.

Ранее телеканал "360" сообщал, что Киев выразил протест России из-за расширения списка санкций.