Актриса Дружинина получила поздравление с днем рождения от президента РФ

Известная актриса и режиссер Светлана Дружинина отмечает день рождения. В среду, 16 декабря, ей исполнилось 85 лет.

Известная актриса и режиссер Светлана Дружинина отмечает день рождения. В среду, 16 декабря, ей исполнилось 85 лет.

Одним из первых ее поздравил президент России Владимир Путин. Он направил артистке телеграмму, текст которой размещен на сайте Кремля. Политик отметил многолетний вдохновенный труд Дружининой, благодаря которому она реализует свой творческий потенциал. Путин добавил, что искренне уважает деятеля культуры за профессионализм и преданность искусству.

Светлана Дружинина является народной артисткой России, заслуженным деятелем искусств РСФСР. Она знакома зрителям по ролям в фильмах "Девчата", "Одиночество", "На семи ветрах" и многих других. Самой известной режиссерской работой стала картина "Гардемарины, вперед!".

Актриса, несмотря на почтенный возраст, продолжает работать в сфере искусства. Помимо прочего, она руководит фестивалем "Историческое кино и современность".