Беглов расширил комиссию по помилованию в Петербурге

Новые участники войдут в состав комиссии по вопросам помилования в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов 16 декабря.

Новые участники войдут в состав комиссии по вопросам помилования в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов 16 декабря.

Уважаемые, хорошо знакомые горожанам люди вошли в состав комиссии, обратил внимание Беглов. Принимать решение о судьбах людей — очень ответственное дело, поэтому у всех членов комиссии безупречная репутация, заверил градоначальник.

Согласно Конституции РФ, принимать решение о помиловании гражданина может только президент страны, напомнил губернатор. Однако члены экспертной комиссии по помилованию дают свое заключение для принятия решения.