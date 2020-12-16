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9:49   16 Декабря 2020
Политика

Украина мечтает о протестах из-за водной блокады в Крыму

Украина мечтает о протестах из-за водной блокады в Крыму

Киев подумает о возобновлении подачи воды в Крым, если на полуострове начнутся протестные акции. Об этом заявил украинский политолог Валентин Гладких.

По его словам, не следует представлять крымчан "сиротинушками", которые нуждаются в помощи. Если людей на полуострове что-то не устраивает, пусть выходят на улицу и требуют обеспечения необходимыми ресурсами, отметил Гладких. В этом случае Украина может подумать о возобновлении водоснабжения полуострова.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич посоветовал западным коллегам "убрать руки" от Крыма.

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#россия #украина #крым

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