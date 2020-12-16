9:34 16 Декабря 2020Общество
Россияне массово жалуются на сбои в Telegram, WhatsApp и YouTube
Жители России и других стран мира фиксируют сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также видеохостинга YouTube. Такую информацию предоставил Downdetector 16 декабря.
Жители России и других стран мира фиксируют сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также видеохостинга YouTube. Такую информацию предоставил Downdetector 16 декабря.
Интернет-пользователи сталкиваются с проблемами в работе интернета при попытке отправить или получить сообщения, сообщает Downdetector. Просмотр видеоконтента на YouTube также сопровождается техническими проблемами.
Накануне сообщалось о сбоях в работе отечественного "Ростелекома". Россияне массово сталкивались с техническими проблемами в работе интернета.