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9:34   16 Декабря 2020
Общество

Россияне массово жалуются на сбои в Telegram, WhatsApp и YouTube

Россияне массово жалуются на сбои в Telegram, WhatsApp и YouTube

Жители России и других стран мира фиксируют сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также видеохостинга YouTube. Такую информацию предоставил Downdetector 16 декабря.

Интернет-пользователи сталкиваются с проблемами в работе интернета при попытке отправить или получить сообщения, сообщает Downdetector. Просмотр видеоконтента на YouTube также сопровождается техническими проблемами.

Накануне сообщалось о сбоях в работе отечественного "Ростелекома". Россияне массово сталкивались с техническими проблемами в работе интернета.

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