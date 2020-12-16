Россияне массово жалуются на сбои в Telegram, WhatsApp и YouTube

Жители России и других стран мира фиксируют сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также видеохостинга YouTube. Такую информацию предоставил Downdetector 16 декабря.

Жители России и других стран мира фиксируют сбои в работе мессенджеров Telegram и WhatsApp, а также видеохостинга YouTube. Такую информацию предоставил Downdetector 16 декабря.

Интернет-пользователи сталкиваются с проблемами в работе интернета при попытке отправить или получить сообщения, сообщает Downdetector. Просмотр видеоконтента на YouTube также сопровождается техническими проблемами.

Накануне сообщалось о сбоях в работе отечественного "Ростелекома". Россияне массово сталкивались с техническими проблемами в работе интернета.