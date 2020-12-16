9:21 16 Декабря 2020Политика
Бывшая помощница Трампа посоветовала США изменить отношение к РФ
Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо изменить подход в отношении Москвы.
Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо изменить подход в отношении Москвы.
Об этом заявила экс-директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл.
Обама относился к России пренебрежительно и называл региональной державой. Экс-сотрудник Белого дома указала на то, что ситуация в мире полностью изменилась. Байдену не следует становиться второй версией Обамы и изменить политику в отношении РФ, заявила Хилл в интервью The New York Times.
Ранее демократ Байден заявил о намерении назначить на ключевые посты в Белом доме бывших помощников Обамы.