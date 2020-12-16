Бывшая помощница Трампа посоветовала США изменить отношение к РФ

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо изменить подход в отношении Москвы.

Избранному президенту США Джозефу Байдену необходимо изменить подход в отношении Москвы.

Об этом заявила экс-директор по России Совета национальной безопасности Белого дома Фиона Хилл.

Обама относился к России пренебрежительно и называл региональной державой. Экс-сотрудник Белого дома указала на то, что ситуация в мире полностью изменилась. Байдену не следует становиться второй версией Обамы и изменить политику в отношении РФ, заявила Хилл в интервью The New York Times.

Ранее демократ Байден заявил о намерении назначить на ключевые посты в Белом доме бывших помощников Обамы.