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9:10   16 Декабря 2020
Экономика

Аналитик Назаров прогнозирует уменьшение ставок по кредитам

Аналитик Назаров прогнозирует уменьшение ставок по кредитам

Проценты по займам могут снижаться в течение ближайших трех-шести месяцев, считают финансовые аналитики.

Согласно опросу, проведенному газетой "Известия", 16 из 18 опрошенных экспертов крупнейших российских банков и финансовых организаций уверены, что Центробанк ключевую ставку оставят неизменной (4,25%). Падение ставок по займам может произойти в связи с мягкой монетарной политикой и снижением премии за кредитный риск, комментирует ведущий аналитик группы "Финансовые институты" S&P Global Ratings Дмитрий Назаров.

Старший экономист банка "Открытие" Максим Петроневич также отметил, что тарифы по долгосрочным кредитам изменяются согласно доходам по облигациям федерального займа. Возможно, последние упадут с нынешних 5,25% до 5% в ближайшем будущем.

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#банк #кредит #цб

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