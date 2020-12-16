Врач Егорова рассказала о способах снижения заболеваемости COVID-19

Необходимо ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в общественных местах мегаполисов, заявила сотрудник лаборатории РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Необходимо ужесточить контроль за соблюдением ограничительных мер в общественных местах мегаполисов, заявила сотрудник лаборатории РЭУ имени Г.В. Плеханова.

Согласно статистическим данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, количество официально зарегистрированных случаев заражения COVID-19 на территории России с середины ноября по сегодняшний день возросло почти в полтора раза, до 2,708 млн человек.

Чтобы не допустить третьей волны заражений, необходимо ужесточить контроль за ношением средств индивидуальной защиты в общественных местах. Особенно это касается продуктовых магазинов и городского транспорта.

Егорова отметила, что точные данные о причинах взлета и падения случаев заражения и летальных исходов возможно будет только при совместной работе медиков, статистов и экономистов.