Более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID-19 в Москве

Плазма с антителами к COVID-19 способствует иммунитету зараженных пациентов справиться с вирусом, сообщает департамент здравоохранения в Москве.

Плазма с антителами к COVID-19 способствует иммунитету зараженных пациентов справиться с вирусом, сообщает департамент здравоохранения в Москве.

Искусственных заменителей таких антител пока не существует, пояснили в пресс-службе ведомства. Добыть редкий компонент получилось благодаря донорам, переболевшим COVID-19.

Также представители департамента подчеркнули, что лечение при помощи переливания плазмы с антителами к коронавирусной инфекции почти вдвое увеличивает вероятность улучшения состояния у зараженных. В среднем выживаемость увеличивалась на 19%.