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8:27   16 Декабря 2020
Наука

Более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID-19 в Москве

Более пяти тысяч пациентов получили плазму с антителами к COVID-19 в Москве

Плазма с антителами к COVID-19 способствует иммунитету зараженных пациентов справиться с вирусом, сообщает департамент здравоохранения в Москве.

Искусственных заменителей таких антител пока не существует, пояснили в пресс-службе ведомства. Добыть редкий компонент получилось благодаря донорам, переболевшим COVID-19.

Также представители департамента подчеркнули, что лечение при помощи переливания плазмы с антителами к коронавирусной инфекции почти вдвое увеличивает вероятность улучшения состояния у зараженных. В среднем выживаемость увеличивалась на 19%.

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#COVID-19 #антитела #департамент здравоохранения в Москве

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