7:59 16 Декабря 2020Армия
Загрузку ракеты "Авангард" в пусковую установку показали на видео
Представители Минобороны РФ зафиксировали процесс установки МБР, который производился с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.
Представители Минобороны РФ зафиксировали процесс установки МБР, который производился с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.
Военные загрузили баллистическую ракету в шахтную пусковую установку в Оренбургской области. Транспортно-загрузочный агрегат привел груз в вертикальное положение и опустил под землю, пишет РЕН ТВ.
"Перевооружение группировки РВСН значительно повысило долю современных ракетных комплексов стратегического назначения", - отмечено в сообщении ведомства.
"Авангард" с гиперзвуковым блоком также расширил боевые возможности и создал условия для развития новых типов военного оснащения.