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7:59   16 Декабря 2020
Армия

Загрузку ракеты "Авангард" в пусковую установку показали на видео

Загрузку ракеты "Авангард" в пусковую установку показали на видео

Представители Минобороны РФ зафиксировали процесс установки МБР, который производился с помощью специального транспортно-загрузочного агрегата.

Военные загрузили баллистическую ракету в шахтную пусковую установку в Оренбургской области. Транспортно-загрузочный агрегат привел груз в вертикальное положение и опустил под землю, пишет РЕН ТВ.

"Перевооружение группировки РВСН значительно повысило долю современных ракетных комплексов стратегического назначения", - отмечено в сообщении ведомства.

"Авангард" с гиперзвуковым блоком также расширил боевые возможности и создал условия для развития новых типов военного оснащения.

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