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7:36   16 Декабря 2020
Общество

Британские ученые рассказали о связи депрессии с болезнями сердца

Британские ученые рассказали о связи депрессии с болезнями сердца

Люди, страдающие депрессией, находятся в зоне повышенного риска развития сердечных заболеваний и инсульта, выяснили ученые из Кембриджского университета.

Специалисты обнаружили, что пациенты с самыми тяжелыми симптомами депрессии чаще страдают сердечными заболеваниями. Среди людей с глубокой депрессией были зафиксированы 21 случай случай с проблемами сердца и 15 инсультов на 1000 человек. И лишь 14 случаев с болезнями сердца и 10 инсультов было выявлено в группе людей, у кого депрессия не была ярко выражена. Об этом сообщает British Heart Foundation. В исследовании принимало 401 219 участников.

Однако результаты работы не стоит воспринимать в качестве предупреждения о возможных сердечных заболеваниях среди тех, кто страдает от плохого настроения или депрессии, отметил профессор Нилеш Самани.

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#инсульт #депрессия #болезнь сердца

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