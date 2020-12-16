Спикер Госдумы ответил на вопрос о возобновлении "нормандского формата"

Переговоры "нормандской четверки" возобновятся сразу, как только ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, сообщил депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Переговоры "нормандской четверки" возобновятся сразу, как только ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, сообщил депутат Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Российский политик выразил уверенность, что переговоры по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, безусловно, продолжатся. Насущные вопросы будут обсуждаться на повестке дня между Россией, Францией и Германией сразу, как только это будет возможно.

Он также заявил, что для плодотворного переговорного процесса необходимо участие украинской стороны. Страна должна продемонстрировать адекватный подход к участию в "нормандском формате".

"Нормандская четверка" была сформирована 6 июня 2014 года для достижения режима прекращения огня на юго-востоке Украине и установления правил для его поддержания. Название переговорный процесс получил в честь 70-ти летнего юбилея высадки союзников во время Второй мировой войны в западной Европе в 1944 году.