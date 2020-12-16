Ученые доказали эффективность ковалентного йода в лечении аденомы простаты

Российские исследователи провели эксперимент с участием 43 самцов мышей. Результат показал, что ковалентный йод при аденоме простаты способен действовать на равне с финастеридом.

Российские исследователи провели эксперимент с участием 43 самцов мышей. Результат показал, что ковалентный йод при аденоме простаты способен действовать на равне с финастеридом.

Подопытных животных разделили на четыре группы, двум из которых давали плацебо. Другие две получали действенные вещества — препарат финастерид, который используют для лечения аденомы простаты у людей, и экспериментальный ковалентно связанный йод, передают "Известия".

"Мы установили, что использование ковалентного йода при курсовом введении достоверно затормозило развитие доброкачественной гиперплазии предстательной железы у подопытных животных", — пояснил и.о. заведующего научной лабораторией химиопрофилактики рака и онкофармакологии НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова Григорий Точильников.

Ковалентный йод по эффективности не смог обогнать проверенный финастерид, но все же показал хороший результат. Ученый отметил, что первый, как любое лекарство, имеет побочные эффекты.