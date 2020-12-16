Пушков удивился ответу украинского политолога в поддержку санкций для Киева

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание украинского политолога Михаила Чаплыги, который одобрил введение Россией санкций против членов партии "Слуга народа".

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал в Twitter высказывание украинского политолога Михаила Чаплыги, который одобрил введение Россией санкций против членов партии "Слуга народа".

В своем Facebook Чаплыга написал, что Киев давно должен был поступить как Россия. Пушков отметил, что поддержка ограничительных мер украинцами говорит о том, что они устали от лжи партии "Слуга народа" и неспособности реализовать хоть какие-то обещания президента страны Владимира Зеленского.

"Интересный поворот: на Украине нашлись журналисты, которые благодарят Москву за санкции против депутатов — "Слуг народа" в Верховной Раде", — написал сенатор.

Правительство РФ утвердило расширенный санкционный список, состоящий из 849 украинских деятелей. Изначально под санкции попадали лишь 322 физических лица. Постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, оно вступило в силу 11 декабря.