День памяти погибших журналистов при исполнении долга прошел в России

Каждый год 15 декабря в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

Каждый год 15 декабря в России вспоминают журналистов, погибших при исполнении профессионального долга.

День памяти был учрежден Союзом журналистов в 1991 году. Он напоминает о вкладе, который вносят представители СМИ в развитие общества и о том, что профессия журналиста остается опасной как в мирное, так и в военное время, передает Федеральное агентство новостей.

Одним из самых трагичных периодов для журналистского сообщества стал 2014 год. На юго-востоке Украины, во имя свободы слова, погибли российские журналисты: специальный фотокорреспондент "России " Андрей Стенин, оператор Первого канала Анатолий Клян, корреспондент и звукооператор телеканала "Россия" Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Каждый из них был посмертно награжден Орденом Мужества.

В память о коллегах, отдавших свою жизнь, исполняя профессиональный долг, редакциями ведущих российских СМИ учреждены различные награды. Как сообщает главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев, 15 декабря во всех регионах России прошли вечера памяти, посвященные погибшим журналистам.