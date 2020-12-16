Импортные мандарины в 2020 году обойдутся россиянам дороже на 20%

Средний чек на мандарины резко вырос по сравнению с декабрем прошлого года: на 20% до 104 рублей, по данным "Платформы ОФД".

Средний чек на мандарины резко вырос по сравнению с декабрем прошлого года: на 20% до 104 рублей, по данным "Платформы ОФД".

При этом россияне стали реже покупать новогодние фрукты, примерно на 10%. Специалисты считают, что средний чек при покупке мандаринов увеличился в первую очередь из-за того, что это в большинстве случаев импортная продукция. По этой причине рост стоимости фрукта напрямую связан с падением курса рубля, сообщила гендиректор информационного агентства Fruitnews Ирина Козий.

В целом стоимость набора продуктов для праздничного стола увеличилась на 4,5% по сравнению с прошлым годом. Обновленный ценник составил почти 6,7 тысячи рублей на семью из четырех человек. Расчеты были сделана Центром агроаналитики Минсельхоза на основе данных Росстата за ноябрь 2020 года.