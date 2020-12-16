Баллистические ракеты "Сармат " поступят на вооружение РВСН в 2022 году

Ракетные войска стратегического назначения планируют поставить на боевое дежурство ракетный комплекс "Сармат" в 2022 году, сообщил командующий Сергей Каракаев.

Ракетные войска стратегического назначения планируют поставить на боевое дежурство ракетный комплекс "Сармат" в 2022 году, сообщил командующий Сергей Каракаев.

Первым межконтинентальные баллистические ракеты получит один из полков Ужурского соединения. В настоящее время предприятия промышленности продолжают набор готовности к государственным летным испытаниям ракетного комплекса "Сармат", передает "Звезда".

"Уже сегодня в Ужурском ракетном соединении развернуты работы по подготовке головного ракетного полка к перевооружению. Постановка на боевое дежурство планируется в 2022 году", — прокомментировал Сергей Каракаев.

В марте 2020 году министр обороны Сергей Шойгу объявил, что российское производство переоборудовано и готово к началу серийного выпуска перспективного ракетного комплекса наземного шахтного базирования с тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 "Сармат".