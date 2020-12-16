Депутат Рады предложил решать вопросы с РФ по уличным принципам

Депутат Верховной рады из партии "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что необходимо дать "ответку" России за введенные санкции против ряда политических деятелей Украины.

Депутат Верховной рады из партии "Слуга народа" Евгений Шевченко заявил, что необходимо дать "ответку" России за введенные санкции против ряда политических деятелей Украины.

Парламентарий выразил уверенность, что такие действия РФ в адрес украинских политиков недопустимы. Он призвал общаться с российскими властями методом "пацанских разборок".

"Здесь же принцип улицы. Это пацанские разборки, только на геополитическом уровне, — сказал он в ходе эфира телеканала "Наш".

Депутат выразил мнение, что санкции РФ могут негативно сказаться на переговорном процессе по Донбассу. В частности он отметил, что из-за таких действий партия "Слуга народа" может остаться вне диалога по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.