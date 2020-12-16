Президент Бразилии высказал свое категорическое "нет" вакцине от COVID-19

Каждый человек должен самостоятельно решать, ставить ему прививки или нет. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Каждый человек должен самостоятельно решать, ставить ему прививки или нет. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он отказался от вакцинации против коронавируса и объявил об этом в категоричной форме, передает РИА Новости. Политик уверен, что эта процедура не может быть обязательной.

"Я не буду прививаться и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", — заявил Болсонару.

Бразилия занимает третье место в мировом рейтинге государств с наибольшим количеством инфицированных COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировано 6,9 миллиона случаев заражения. Самая напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США.