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3:12   16 Декабря 2020
Политика

Президент Бразилии высказал свое категорическое "нет" вакцине от COVID-19

Президент Бразилии высказал свое категорическое "нет" вакцине от COVID-19

Каждый человек должен самостоятельно решать, ставить ему прививки или нет. Об этом заявил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Он отказался от вакцинации против коронавируса и объявил об этом в категоричной форме, передает РИА Новости. Политик уверен, что эта процедура не может быть обязательной.

"Я не буду прививаться и точка. Моя жизнь в опасности? Это моя проблема", — заявил Болсонару.

Бразилия занимает третье место в мировом рейтинге государств с наибольшим количеством инфицированных COVID-19. За все время пандемии в стране зафиксировано 6,9 миллиона случаев заражения. Самая напряженная эпидемиологическая обстановка наблюдается в США.

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#вакцина #коронавирус #Жаир Болсонару

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