Экономист Юшков рассказал о причинах низкого спроса на газ в 2020 году

Электроэнергия, угольная и газовая генерация значительно сократились в текущем году из-за коронавируса. Также наблюдалось снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Электроэнергия, угольная и газовая генерация значительно сократились в текущем году из-за коронавируса. Также наблюдалось снижение выбросов углекислого газа в атмосферу.

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью с корреспондентом "ПолитРоссии" рассказал о последствиях такой динамики для экономики России. Низкие показатели по потреблению энергии и газа, а также по добыче углеводорода бьют рекорды всех кризисов с 2009 года. Одной из причин падения спроса стал не единовременный ввод ограничительных мер по борьбе с распространением COVID-19 в разных странах, отметил Игорь Юшков.

"Если бы мир заходил и выходил в коронавирус синхронно, тогда ситуация была бы лучше. А так получается, что это стало дополнительной проблемой и раскачало мировую экономику", — рассказал эксперт.

Однако в российской газовой отрасли сыграл роль еще один фактор. Европа вышла из прошлого отопительного сезона с полными хранилищами газа, так как ожидала, что транзитный контракт с Украиной не будет подписан. Однако страна подписала договор. Так еще и зима была теплая, подчеркнул Юшков.

"То есть был “идеальный шторм” на европейском газовом рынке. Еще 2019 год был рекордным по объему ввода в эксплуатацию новых заводов", — заключил экономист.

Все вышеперечисленные факторы вкупе с пандемией коронавируса сформировали избыток предложения на рынке. Все это сократило потребление газа в промышленном секторе.