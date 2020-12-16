Фонд доноров крови Петербурга отметил 12-летие деятельности

Петербургский Фонд доноров празднует свое 12-летие и приглашает жителей города сдать кровь, чтобы поддержать пациентов больниц.

Петербургский Фонд доноров празднует свое 12-летие и приглашает жителей города сдать кровь, чтобы поддержать пациентов больниц.

Как отметили в фонде, особенно кровь нужна медикам перед Новым годом. В это время количество госпитализаций увеличивается, соответственно больше требуется и донорской крови. Как отметил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сдать кровь — значит спасти чью-то жизнь. Это благородное дело.

Пять пунктов переливания крови находятся в разных районах Петербурга. Сюда может приехать любой россиянин в возрасте от 18 лет. В новогодние праздники будет открыта Городская станция переливания крови, которая расположена на Московском проспекте, 104.