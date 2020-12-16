Западные СМИ обвинили ЕС в замалчивании гибели мирных жителей в Донбассе

Европейский союз продолжает игнорировать убийства военных корреспондентов и мирных жителей на Украине и в Сирии, пишет итальянское издание Prospettiva Europea.

Европейский союз продолжает игнорировать убийства военных корреспондентов и мирных жителей на Украине и в Сирии, пишет итальянское издание Prospettiva Europea.

Автор статьи посчитал оскорбительным, что виновного в смерти его коллеги — итальянского фотографа Андреа Павия Рокчелли — президент Украины Владимир Зеленский наградил медалью за воинскую доблесть. В мае 2014 года Рокчелли был убит вместе с российским переводчиком Андреем Мироновым под Славянском, пишет Федеральное агентство новостей.

Следователи из Рима задержали подозреваемого сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива. В 2019 году военного сначала приговорили к 24 годам тюрьмы, а спустя год оправдали и отправили на родину. Одновременно с тем, Басманный суд Москвы заочно арестовал обвиняемого в смерти фотографа и его переводчика.

Prospettiva Europea считает, что ЕС выгодно замалчивать подобные преступления, поскольку их обнародование идет в разрез с планами дальнейшей поддержки Украины, а также сирийских боевиков, которые тоже неоднократно были уличены в убийстве мирного населения.