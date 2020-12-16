ООН обвинили в бездействии в отношении турецкой агрессии в Ливии

Анкара продолжает дестабилизировать обстановку в Триполи. Об этом заявила американская журналистка Линдси Снелл на своей странице в Twitter.

Анкара продолжает дестабилизировать обстановку в Триполи. Об этом заявила американская журналистка Линдси Снелл на своей странице в Twitter.

Турция содержит в Ливии более 10 тысяч наемников, подчеркнула Линдси Снелл. Этими действиями Анкара нарушает установленный ранее режим прекращения боевых действий. Кроме того, республика обеспечивает Правительство национальной безопасности (ПНС) Ливии боеприпасами и военной техникой, передает Федеральное агентство новостей.

По мнению журналистки из США, турецкие власти и ливийское "правительство" в будущем могут провести масштабную операцию, которая будет нацелена на усиление кризиса в североафриканском государстве. Снелл считает, что международное сообщество и ООН не предпринимает никаких действий и игнорируют проявления турецкой агрессии.