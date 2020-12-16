Трамп отказался прививаться от COVID-19 в пользу нуждающихся граждан США

Лидер США Дональд Трамп отдал предпочтение по вакцинации от коронавируса наиболее уязвимым категориям населения страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Лидер США Дональд Трамп отдал предпочтение по вакцинации от коронавируса наиболее уязвимым категориям населения страны, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни.

Дональд Трамп готов привиться от коронавируса, но сделает это после настояния врачей. Он недавно переболел COVID-19, защитный эффект от произведенного препарата на основе антител, которыми лечился Трамп, все еще сохраняется. Поэтому вакцину он получит, когда это сочтут необходимым медики, заявила пресс-секретарь Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

"Он также хочет показать американцам, что наш приоритет — наиболее уязвимые категории населения, будут некоторые должностные лица администрации высокого ранга, которые примут вакцину публично, чтобы вселить уверенность. Вы узнаете, кто это будет, в течение следующих нескольких дней", — заверила Макинэни.

Пресс-секретарь готова привиться от коронавируса. Белый дом должен получить вакцину позже, после того, как ею обеспечат наиболее уязвимых. Но некоторые сотрудники и должностные лица высокого ранга будут иметь доступ к препарату, чтобы работа властей не прерывалась, пояснила пресс-секретарь Трампа.