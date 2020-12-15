Депутат Сергей Вострецов объяснил вред от провокаторов в интернете

Ситуация с коронавирусом давит на экономику и рынок труда, поэтому фейковые новости и вбросы по этой теме нельзя допускать, высказался депутат Сергей Вострецов.

Ситуация с коронавирусом давит на экономику и рынок труда, поэтому фейковые новости и вбросы по этой теме нельзя допускать, высказался депутат Сергей Вострецов.

На совещании центрального совета объединения профсоюзов России СОЦПРОФ была затронута проблема клеветы и фейков в интернете. По словам депутата Госдумы Сергея Вострецова, рано или поздно вирус уйдет, а экономка заново заживет, передает Федеральное агентство новостей.

"Пока же нам ни в коем случае нельзя допускать, чтобы нынешней непростой экономической ситуацией воспользовались политические дельцы и безответственные провокаторы. Если отдать инициативу горлопанам — ведь так можно не только ситуацию ухудшить, но и страну потерять", — высказался Вострецов.

Одним из примеров безответственности он назвал демарш рестораторов в Петербурге, которые решили работать в праздники. В погоне за прибылью, они готовы рисковать жизнью граждан, а потом это приведет к нехватке мест в больнице, дополнил депутат Госдумы. Особую опасность представляют провокаторы, которые хотят дестабилизировать обстановку в России, отметил Вострецов. Поэтому власти принимают дополнительные меры по борьбе с клеветой в интернете.