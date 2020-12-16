Политолог Межуев: ни в одной стране Запада нет такого раскола, как в США

Соединенные Штаты Америки расколоты и там нет шансов на политический консенсус, об этом говорят итоги голосования в ходе президентских выборов.

Соединенные Штаты Америки расколоты и там нет шансов на политический консенсус, об этом говорят итоги голосования в ходе президентских выборов. Такое мнение в беседе с изданием «Взгляд» высказал политолог-американист Борис Межуев, комментируя итоги прошедшего накануне голосования Коллегии выборщиков.

«В США сложилась очень нестабильная и напряженная ситуация. Возникают вопросы, как могут быть реализованы планы глобалистов с опорой на Америку, когда такой уровень внутреннего раскола, как в США, не демонстрирует ни одна ведущая страна Запада», — заявил эксперт.

При этом он напомнил об инициативе главы Республиканской партии в штате Техас Аллена Уэста, который призвал штаты, желающие придерживаться принципов американской Конституции, объединиться в отдельный Союз. С этой идеей Уэст выступил после того, как Верховный суд США отклонил поданные Техасом иск с требованием пересмотреть результаты выборов в четырех штатах, где были зафиксированные множественные случаи фальсификаций и манипуляций с бюллетенями.

«Очень важно, что инициатором этой идеи выступил именно Техас – называющий себя штатом одинокой звезды. Региональное самосознание довольно сильно развито в США, а в этом штате оно наложилось еще и на крайний консерватизм», — считает Межуев.

При этом политолог уверен, что никто, конечно не разрешит Техасу отделиться от США, учитывая, что этот штат является мощным новым центром страны. Однако в будущем именно в Техасе начнется укрепление американского консервативного крыла, и оттуда этот раскол начнет распространятся.

Возвращаясь к итогам голосования на прошедших в США президентских выборах, Межуев предположил, что штаты, колебавшиеся в этот раз, через четыре года президентства Байдена, возможно вернутся обратно в лагерь республиканских штатов, который покинули во время избирательной кампании 2020 года.

Байдена же, по его словам, Демократическая партия выдвинула кандидатом в президенты США как центриста, который сможет обеспечить двухпартийный консенсус.

«Однако сейчас мы нигде не видим его готовности хоть в чем-то уступить Республиканской партии, значит, это намерение останется нереализованным, по крайней мере пока», — отмечает американист.

В заключение Межуев добавил, что Байден пока не утвердил ни на одном посту ни одну кандидатуру, которая бы устраивала умеренных республиканцев. Эта политика избранного президента США также свидетельствует о мощном внутреннем расколе в стране.

Напомним, после того, как 3 ноября 2020 года на президентских выборах в США проголосовали избиратели, а 14 декабря состоялось голосование Коллегии выборщиков, точку в избирательной кампании должен поставит Конгресс США, которому предстоит 6 января 2021 года утвердить окончательные итоги выборов.