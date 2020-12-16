Сатановский рассказал, о чем мечтает Кравчук, угрожая России санкциями

Первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавляющий делегацию Киев на минских переговорах ТКГ, на днях пригрозил России санкциями. Может быть, вспомнил партийное прошлое и то, как он участвовал в развале СССР, а может просто «с глузда съехал».

Первый президент Украины Леонид Кравчук, который теперь возглавляет делегацию Киева на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске, на днях пригрозил России санкциями. Может быть, вспомнил партийное прошлое и то, как он участвовал в развале СССР, а может просто «с глузда съехал».

Так угрозы Кравчука применить против России санкции прокомментировал политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

По его словам, Кравчук, видимо, просто размечтался о том, как Украина получит от Турции корабли и беспилотники и «врежет» по Крыму и Крымскому мосту.

«А после режим в Минске вместе с поляками и литовцами сменит, Донбасс и Крым вернет, от России пол-юга себе оттяпает и Москву возьмет… И будет Украина от Атлантики до Тихого и Ледовитого океанов», — приводит Сатановский возможные мечты Кравчука.

Кроме того, по мнению эксперта, Кравчук мечтает о том, как избранный президент США Джо Байден, позабыв о Макроне и Меркель, сделает его старшим партнером и родным братом…

Мечтать, конечно, не запретишь, отмечает Сатановский, хотя некоторые люди на Украине, отличающиеся более трезвым взглядом на жизнь, уже намекают, что Леонид Кравчук, возможно, просто «съехал с глузда».

В любом случае Кравчуку уже бесполезно раскрывать глаза на то, как на самом деле обстоят дела в его стране.

«Рассказывать, во что Украина за последние тридцать лет превратилась. Про экономику ее разорённую, про население уполовиненное. В своем мире давно живет», — пишет политолог.

В заключение Евгений Сатановский отметил, что и нынешний президент Украины Владимир Зеленский ничем не лучше Кравчука, разве что намного моложе, но «зато и дурнее», хотя это и кажется невозможным.

Напомним, 11 декабря 20290 года в силу вступило постановление российского правительства о расширении списка украинских политиков, против которых Москва вводит персональные санкции. Изначальный санкционный список, принятый Россией в ноябре 2018 года, включал в себя 322 имени, теперь же в список внесены 849 человек, в том числе и предшественник Зеленского на посту президента Украины — Петр Порошенко.