Власти Сахалина и РЭО избавят область от несанкционированных свалок

Российский экологический оператор и правительство Сахалинской области договорились о сотрудничестве и выбрали приоритетные направления деятельности.

Российский экологический оператор и правительство Сахалинской области договорились о сотрудничестве и выбрали приоритетные направления деятельности.

В рамках соглашения упор будет делаться на два направления: инвестиционные проекты в сфере ТКО и обмен информацией и цифровыми платформами в области экономики. Эти проекты будут реализованы в Сахалинской области, сообщил генеральный директор ППК Денис Буцаев. Об этом пишет телеканал "360".

В Сахалинской области появилась геоинформационная система с пунктами несанкционированных свалок, а также сроками и порядком их ликвидации. В 2020 году на их ликвидацию потратили свыше 169 миллионов рублей. Все это делается ради чистоты региона, отметил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко. Подписанное соглашение позволит эксплуатировать разработанные ППК РЭО программно-технические решения. Полученный опыт может быть транслирован по всей России.