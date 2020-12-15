Погребинский рассказал, когда США отвели Украине роль агнца

Власти США в 2014 году понимали, что, если Украина начнет военные действия в Крыму, это приведет к полномасштабной войне с РФ, которая неизбежно закончится поражением Киева. Поэтому Вашингтон уговорил Киев не сопротивляться, отведя ему роль агнца.

Руководство США в 2014 году понимало, что, если Украина начнет военные действия в Крыму, это приведет к полномасштабной войне с РФ, которая неизбежно закончится полноценным поражением Киева. Поэтому Вашингтон уговорил Киев не сопротивляться, отведя ему роль агнца.

Такое мнение в эфире украинского телеканала «НАШ» высказал директор Киевского центра политически исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

«Я могу предположить исходя из здравого смысла, что поскольку сама операция с «зелеными человечками» была проведена экстраординарно быстро и эффективно, сопротивляться в ситуации постфактум означало бы включить рубильник настоящей войны. С известным для Украины концом», — заявил украинский эксперт.

При этом он отметил, что ни Барак Обама, занимавший в то время пост президента США, ни его вице-президент Джо Байден не являются друзьями России, и не хотят для нее добра. Но, будучи людьми с рациональным мышлением, они понимали, что в случае войны, которая закончится неизбежным поражением Киева, они потеряют Украину и не смогут ее больше контролировать.

Поэтому они и дали понять украинским властям, что не нужно оказывать сопротивление в борьбе за Крым, потому что это бессмысленно и опасно. При чем опасность в случае сопротивления грозила бы не только таким людям как Турчинов (который исполнял обязанности президента Украины после госпереворота 2014 года), но и для интересов США, заключил Погребинский.

Напомним, полуостров Крым бескровно вышел из состава Украины и воссоединился с Россией весной 2018 года на основании результатов референдума, согласно которым за этот шаг высказались более 95% местных жителей.

Однако Киев, где в начале 2014 года произошел государственный переворот, отказался признать законность проведенного в Крыму референдума, а значит не признал и итоги волеизъявления крымчан и жителей Севастополя. На протяжении всех последних лет Украина и поддерживающие ее страны Запада настаивают на украинской принадлежности полуострова, утверждая. Что Россия незаконно присоединила его к себе. Однако власти России неоднократно на разных уровнях подчеркивали, что вопрос принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.