Додик назвал нежелание Президиума БиГ встретиться с Лавровым незрелым и смешным

Причиной отсутствия руководителей Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича и Желько Комшича на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стали заявления по Дейтонским соглашениям.

Причиной отсутствия руководителей Боснии и Герцеговины Шефика Джаферовича и Желько Комшича на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым стали заявления по Дейтонским соглашениям.

Дипломат Сергей Лавров прибыл в Боснию и Герцеговину (БиГ) с рабочим визитом. Встреча должна была состояться с руководителями Президиума БиГ Шефиком Джаферовичем, Желько Комшичем и Милорадом Додиком, однако пообщаться с главой российского МИД захотел только последний.

По мнению Милорада Додика, решение его коллег не встречаться с Лавровым выглядит незрелым и смешным.

"То, что потребовалось бы мне объяснить министру иностранных дел РФ в течение несколько часов о Комшиче и Джаферовиче, они продемонстрировали сами своим отсутствием на встрече. Если они думали, что они унижают одну мировую державу, то они оказались смешными как перед своим народом, так и перед мировой политической сценой", — сказал Додик.

Сербский политик отметил, что Джаферович и Комшич могли встретиться с руководителем МИД РФ и высказать свое несогласие напрямую, однако не решились, и, тем самым, показали свое неуважение по отношению к России, породив очередной скандал.

Шефик Джаферович и Желько Комшич решили отменить встречу с главой МИД РФ из-за прозвучавших накануне заявлений Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые, по их мнению, идут вразрез с позицией Боснии.