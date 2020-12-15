Лукашенко назвал дезинфекцию халата нормальным способом защиты от COVID-19

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в больницу заявил, что он нормально защищен от коронавируса.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время визита в больницу заявил, что он нормально защищен от коронавируса.

Некоторые медики обеспокоились и сказали Лукашенко, что он недостаточно защищен. Белорусский лидер возразил медицинским работникам.

"Как не защищен? Халат, я сказал, дезинфицирую. Мне кажется, что я нормально защищен", — отметил Лукашенко.

Глава государства рассказал, что у него хороший иммунитет, так как он человек деревенский. Более того, Лукашенко считает, что "зараза" в виде коронавируса второй раз к нему не пристанет. Также президент Белоруссии посоветовал присутствующим не повторять за ним, если у кого-то имеется страх заразиться инфекцией.

Вакцинацию от коронавируса начали во всех регионах России. В стране работает 89 медорганизаций, которые принимают вакцины и распределяют их, передавал телеканал "360".