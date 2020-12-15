Пушков: при Байдене отношения России и США будут конфликтными

После того, как Коллегия выборщиков США отдала большинство голосов демократу Джо Байдену, российско-американские взаимоотношения будут сложными и конфликтными, так как он на протяжении всех последних лет отзывался о РФ во враждебном ключе.

После того, как Коллегия выборщиков США отдала большинство голосов кандидату в президенты от Демпартии Джо Байдену, российско-американские взаимоотношения будут сложными и конфликтными, так как он на протяжении всех последних лет отзывался о РФ во враждебном ключе.

Такое мнение в личном Telegram-канале высказал российский сенатор Алексей Пушков, комментируя сообщения о том, что президент России Владимир Путин направил избранному президенту США Джо Байдену поздравления с победой на выборах, выразив при этом готовность к взаимодействию.

«Посмотрим, что на это ответит Байден. До сих пор, все эти годы он говорил о России во враждебном ключе — и в самих США, и на международных площадках. В силу чего отношения будут исключительно сложными и конфликтными», — написал член Совета Федерации.

При этом он отметил, что «островками диалога» между Москвой и Вашингтоном могли бы стать переговоры по соглашениям, из которых ранее США вышли в одностороннем порядке. Например, это могли бы стать переговоры о продлении договора по СНВ-III («О сдерживании стратегических наступательных вооружений» в третьей редакции), а также возвращение США в сделку по иранскому мирному атому и в Парижское соглашение по климату. Но возвращение к этим переговорным площадкам США не гарантированно, отметил сенатор.

Также Пушков добавил, что Байден становится новым президентом США в результате спорных выборов, и входит в Белый дом, не обладая тем безусловным мандатом и той степенью признания американского народа, которыми обладали его предшественники на этом посту.

«Такого расклада в новейшей истории США еще было. Но это уже предмет для другой дискуссии», — подчеркнул сенатор.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года, однако за прошедшие с тех пор несколько недель их окончательные результаты не могли быть подведены из-за многочисленных случаев фальсификации и манипуляций с избирательными бюллетенями в ряде ключевых колеблющихся штатов. Несмотря на то, что демократы вскоре после окончания подсчета голосов заявили о победе своего кандидата, действующий президент США республиканец Дональд Трамп отказывался признать поражение и пытался через суд отменить итоги выборов в некоторых штатах.

В минувший понедельник, 14 декабря, состоялось голосование Коллегии выборщиков, по итогам которого Трамп получил 232 голоса, а Байден – 306. Но точку в затянувшейся избирательной кампании 2020 года должен будет поставить Конгресс США, которому 6 января 2021 года предстоит утвердить окончательные результаты выборов.