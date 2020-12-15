Дисциплина помогла жителям КНР быстро нарастить экспорт

Дисциплина помогла жителям Китая быстро справиться с вспышкой коронавируса и запустить работу предприятий, заявил публицист Виталий Тепикин.

Дисциплина помогла жителям Китая быстро справиться с вспышкой коронавируса и запустить работу предприятий, заявил публицист Виталий Тепикин.

Экспорт Китая в ноябре стал выше на 21% в сравнении с 2019 годом. Импорт Пекина снизился на 4,5%, и в итоге торговый дефицит в пользу КНР вырос почти на 103%.

Тепикин объяснил, что китайцы является очень дисциплинированным народом, поэтому, когда объявили карантин из-за коронавируса, они его соблюдали. Такое ответственное отношение позволило в короткие сроки остановить распространение инфекции. У жителей КНР также есть привычка откладывать деньги, напомнил Тепикин.

Когда коронавирус отступил, предприятия Китая быстро вернулись к работе. Позитивно на экспорте отразилось и то, что в китайской промышленности мало иностранных инвестиций, а огромное население КНР — это активные потребители, заключил эксперт.

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