Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
21:06   15 Декабря 2020
Политика

Дисциплина помогла жителям КНР быстро нарастить экспорт

Дисциплина помогла жителям КНР быстро нарастить экспорт

Дисциплина помогла жителям Китая быстро справиться с вспышкой коронавируса и запустить работу предприятий, заявил публицист Виталий Тепикин.

Экспорт Китая в ноябре стал выше на 21% в сравнении с 2019 годом. Импорт Пекина снизился на 4,5%, и в итоге торговый дефицит в пользу КНР вырос почти на 103%.

Тепикин объяснил, что китайцы является очень дисциплинированным народом, поэтому, когда объявили карантин из-за коронавируса, они его соблюдали. Такое ответственное отношение позволило в короткие сроки остановить распространение инфекции. У жителей КНР также есть привычка откладывать деньги, напомнил Тепикин.

Когда коронавирус отступил, предприятия Китая быстро вернулись к работе. Позитивно на экспорте отразилось и то, что в китайской промышленности мало иностранных инвестиций, а огромное население КНР — это активные потребители, заключил эксперт.

Вирусолог объяснил, как по опыту Китая побороть СОVID-19 в России. В Китае носили очки для защиты от инфекции, передавал телеканал "360".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#китай #экспорт #товарооборот

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров