Facebook существует исключительно для продвижения интересов американской олигархии, уверен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Facebook существует исключительно для продвижения интересов американской олигархии, уверен петербургский бизнесмен Евгений Пригожин.

Журналист агентства Reuters Джек Стаббс направил запрос в пресс-службу компании "Конкорд" с просьбой прокомментировать некое расследование Facebook. Якобы администрация платформы блокирует аккаунты, влияющие на мнение жителей ряда африканских стран.

Пресс-служба "Конкорда" ответила на запрос: их не интересует блокировка различных аккаунтов в Facebook. В связи с тем, что компания получает большое количество подобных вопросов, был проведен анализ:

"Компания Facebook ручным образом управляет, продвигает или блокирует аккаунты пользователей в различных странах. Вне зависимости, принадлежат ли эти аккаунты реальным людям, ведутся ли под псевдонимом, используют рекламу для своего продвижения или имеют органический трафик".

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин также ответил на вопросы журналиста. Прежде всего, он напомнил, что Facebook был создан с целью продвижения интересов американской олигархии. Еще один фактор, указывающий на продажность структуры — выборочная блокировка неугодных.

"Единственная причина, по которой аккаунты Facebook живут или умирают — исключительно продвижение интересов американской олигархии и реже — национальных интересов США. Например, в Ливии заблокированы аккаунты, которые боролись с терроризмом. В Сирии Facebook длительное время поддерживал аккаунты, принадлежащие членам группировки ИГИЛ (организация запрещена в РФ), в том числе аккаунт официального агентства "Amaq". А в России Федеральное Агентство Новостей, никоим образом не влияющее на внутреннюю политику США, всё это время не имеет возможности открыть свой аккаунт в этой соцсети. Facebook является не чем иным, как инструментом спецслужб США и группы олигархов, намеренных таким образом продвигать свои интересы по всему миру, а также вмешиваться в политическое устройство других стран. Вероятнее всего эре Facebook придет конец, и государства наконец-то закроют свои границы для подобных политических извращенцев. Что касается меня лично, то я ни разу не пользовался Facebook и даже не знаю, как он выглядит", — подытожил бизнесмен.

Агентство Reuters не раз запрашивало комментарий Евгения Пригожина. Однако в материалах журналисты искажали слова предпринимателя. Пресс-служба "Конкорда" надеется, что в этот раз издание опубликует слова бизнесмена без собственных "правок".