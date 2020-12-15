Российские ученые создали метод определения клеточного иммунитета к коронавирусу

Новый метод определения клеточного иммунитета к коронавирусной инфекции разработали ученые ФМБА и национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова.

Новый метод определения клеточного иммунитета к коронавирусной инфекции разработали ученые ФМБА и национального исследовательского медицинского университета им. Пирогова.

Медики считают, что люди с антителами имеют клеточный иммунитет. Это уникальный диагностический метод, который определяет Т-клеточные рецепторы, они имеют определенную специфику в отношении коронавирусной инфекции. Диагностика действует на основе таргетного секвенирования следующего поколения ДНК человека.

Как ранее показали исследования, проведенные в Первом Московском государственном медицинском университете имени И. М. Сеченова, антитела не являются единственной защитой организма человека от коронавируса. Со всей оперативной и точной информацией по статистике коронавируса в России можно ознакомиться на официальном сайте стопкоронавирус.рф.