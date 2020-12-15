Специалисты оценили сокращение в РФ списка недоступных для женщин профессий

Минтруда РФ намерено расширить список доступных для женщин профессий, однако желание россиянок трудиться на "мужских" вакансиях вызывает сомнение у экспертов.

Минтруда РФ намерено расширить список доступных для женщин профессий, однако желание россиянок трудиться на "мужских" вакансиях вызывает сомнение у экспертов.

Женщины не случайно избегают так называемых "мужских" профессии в России, считает руководитель проектов по развитию НП "Эксперты рынка труда" Ольга Глухова. Работа в некоторых местах предполагает тяжелый физический труд, вредное излучение или испарение химических веществ, отсутствие туалета и много других факторов, напомнила она. По словам Глуховой, эти причины делают некоторые профессии непривлекательными для россиянок, поэтому даже получив разрешение на трудоустройство в такие места, женщины едва ли заинтересуются новой возможностью.

"Им, думаю, будет сложно эффективно выполнять работу, которую раньше они не делали, потому что там все для мужчин", — рассказала Глухова в комментарии телеканалу "360".

Некоторые россиянки готовы пойти на любую работу, лишь бы прокормить семью, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института госслужбы и управления Любовь Храпылина. По ее мнению, работодатель с радостью примет сотрудницу на работу, однако условия труда для женщины могут оказаться непосильными.