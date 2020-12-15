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20:42   15 Декабря 2020
Наука

Новый вид динозавров с меховой гривой найден в Бразилии

Новый вид динозавров с меховой гривой найден в Бразилии

Неизвестный ранее ученым вид динозавров открыт учеными после раскопок на территории Бразилии.

Оказалось, что доисторическая рептилия обладала необычным внешним видом. Вероятно, она имела густую и длинную меховую гриву, которая сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Информация об этом представлены в издании Cretaceous Research.

Неизвестный вид динозавров был обнаружен после проведения исследовательских работ на северо-востоке Бразилии. Оказалось, что по размеру зверь был не больше курицы. Находка была сделана учеными из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии.

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#ученые #находка #динозавр

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