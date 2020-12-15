Новый вид динозавров с меховой гривой найден в Бразилии

Неизвестный ранее ученым вид динозавров открыт учеными после раскопок на территории Бразилии.

Неизвестный ранее ученым вид динозавров открыт учеными после раскопок на территории Бразилии.

Оказалось, что доисторическая рептилия обладала необычным внешним видом. Вероятно, она имела густую и длинную меховую гриву, которая сочеталась с двумя парами пластин, выступающих из плеч. Информация об этом представлены в издании Cretaceous Research.

Неизвестный вид динозавров был обнаружен после проведения исследовательских работ на северо-востоке Бразилии. Оказалось, что по размеру зверь был не больше курицы. Находка была сделана учеными из Государственного музея естественной истории в Карлсруэ в Германии.