Лавров 16 декабря посетит с рабочим визитом Хорватию

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Хорватию с рабочим визитом 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров прибудет в Хорватию с рабочим визитом 16 декабря. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

Лавров проведет встречу с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Радманом, а также с президентом республики Зораном Милановичем. Кроме того, глава МИД РФ планирует провести переговоры с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Стоит отметить, что 15 декабря Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Белград. Вместе с сербским лидером Александром Вучичем он принял участие в церемонии зажжения Вечного огня на мемориальном комплексе Освободителям Белграда и осмотрел храм Святого Саввы, где возложил цветы к могиле недавно скончавшегося Патриарха Сербского Иринея.