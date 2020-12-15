Назван необычный способ борьбы с COVID-19

Во время распространения коронавирусной инфекции переболеть ОРВИ будет даже полезно для человека.

Во время распространения коронавирусной инфекции переболеть ОРВИ будет даже полезно для человека.

К такому мнению пришли ученые из Университетского колледжа Лондона и Института Фрэнсиса Крика. По их словам, простудное заболевание может быть спровоцировано другими разновидностями коронавирусов (не COVID-19).

"В таком случае в организме человека вырабатываются антитела, которые могут защитить организм и от самого COVID-19", — пояснили медики.

По словам исследователей, они обнаружили в крови некоторых пациентов, среди которых были также и дети, антитела к СOVID-19, несмотря на то, что они никогда не болели коронавирусом.

"Скорее всего, антитела в их организме появились из-за перенесенного ранее простудного заболевания, которое по своей структуре похоже на COVID-19", — добавили они.

По словам автора исследования, простудой чаще всего болеют именно дети. При этом нет достоверных доказательств того, что антитела к простуде могут защитить организм и от коронавируса.