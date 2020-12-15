Вброс от анонима-реаниматолога обошелся "Радио Свобода" в 300 тыс. рублей

Журналистка иноагента "Радио Свободы" выплатит штраф за то, что распространяла недостоверную информацию о лечении пациентов с COVID-19 в петербургских больницах.

Журналистка иноагента "Радио Свободы" выплатит штраф за то, что распространяла недостоверную информацию о лечении пациентов с COVID-19 в петербургских больницах.

По решению суда Гатчинского района Ленинградской области журналистка Татьяну Вольтскую признана виновной. Ей предстоит выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей. Ее работодателя ("Радио Свобода") обязали выплатить 300 тыс. рублей. Причиной этому послужил материал, посвященный "нехватке" аппаратов ИВЛ в больницах Петербурга.

Статья, которую разместила журналистка, представляла собой интервью с реаниматологом. Он захотел остаться анонимным, но якобы сообщил, что врачи занимаются "отключением" безнадежных больных от аппаратов искусственной вентиляции легких. По его словам, они были вынуждены идти на такие меры, чтобы спасти жизни других пациентов. Журналистка понесет наказание за распространение в СМИ и интернете фейковой общественно значимой информации под видом достоверной.