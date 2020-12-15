Слова Путина о подорожании продуктов насторожили Запад

Запад не желает, чтобы Россия ввела заградительные пошлины, заявил телеведущий Андрей Норкин.

Запад не желает, чтобы Россия ввела заградительные пошлины, заявил телеведущий Андрей Норкин.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что рост цен на продукты связан с попыткой подогнать цены под мировые. Западные СМИ негативно восприняли слова российского лидера.

По словам Норкина, Запад выступают против подорожания. Норкин привел пример с поставкой пшеницы. Россия является крупнейшим поставщиком продукта в мире. Подорожание пшеницы вызовет неприятные последствия для западных стран, резюмировал Норкин в беседе с "Экономикой сегодня".

Ранее телеканал "360" писал, что Минпромторг не увидел поводов для дефицита из-за сдерживания цен.