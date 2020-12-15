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20:11   15 Декабря 2020
Политика

Слова Путина о подорожании продуктов насторожили Запад

Слова Путина о подорожании продуктов насторожили Запад

Запад не желает, чтобы Россия ввела заградительные пошлины, заявил телеведущий Андрей Норкин.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что рост цен на продукты связан с попыткой подогнать цены под мировые. Западные СМИ негативно восприняли слова российского лидера.

По словам Норкина, Запад выступают против подорожания. Норкин привел пример с поставкой пшеницы. Россия является крупнейшим поставщиком продукта в мире. Подорожание пшеницы вызовет неприятные последствия для западных стран, резюмировал Норкин в беседе с "Экономикой сегодня".

Ранее телеканал "360" писал, что Минпромторг не увидел поводов для дефицита из-за сдерживания цен.

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#путин #сми #запад

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