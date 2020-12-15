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20:07   15 Декабря 2020
Экономика

Законопроект об упрощении получения налоговых вычетов рассмотрят в Госдуме

Законопроект об упрощении получения налоговых вычетов рассмотрят в Госдуме

Для получения вычета по налогу на доходы физических лиц (НФДЛ), россиянам не потребуются подтверждающие документы и посещения налоговых органов.

Законопроект о введении упрощенной процедуры был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства России. Налоговый вычет представляет собой возврат гражданину части уплаченного ранее подоходного налога в размере 13%.

Действующий механизм получения вычетов требует подачи налоговой декларации с документами, подтверждающими право на налоговый вычет. Упрощенная процедура предполагает бесконтактное общение россиян с "налоговиками" через личный кабинет на официальном сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

Право на налоговый вычет в таком формате налоговые органы сами проверяют с помощью автоматизированной информационной системы (АИС). Это означает, что не нужно заполнять налоговую декларацию или собирать подтверждающие документы.

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#ндфл #вычет #налоговые органы

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