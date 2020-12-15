Сергей Лавров не считает важным отказ боснийских политиков от встречи

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не считает существенным отказ лидеров Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи.

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не считает существенным отказ лидеров Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства не стал акцентировать внимание на этом инциденте. Он считает, что политики действовали по чьей-то подсказке.