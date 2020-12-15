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20:05   15 Декабря 2020
Политика

Сергей Лавров не считает важным отказ боснийских политиков от встречи

Сергей Лавров не считает важным отказ боснийских политиков от встречи

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров не считает существенным отказ лидеров Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича от встречи.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства не стал акцентировать внимание на этом инциденте. Он считает, что политики действовали по чьей-то подсказке.

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