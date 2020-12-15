Тихановская провоцирует Литву выстрелить в голову своей экономике

Для Белоруссии вопрос переориентации своего транзитного грузопотока из портов Литвы в российские порты становится вопросом ее безопасности.

Для Белоруссии вопрос переориентации своего транзитного грузопотока из портов Литвы в российские порты становится вопросом ее безопасности.

Такое мнение в материале для издания RuBaltic высказал политический аналитик и экономист Александр Носович, комментируя призывы экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской к литовским властям ввести экономические санкции в отношении крупного белорусского предприятия «Беларуськалий». По словам Тихановской, Литве не следует закупать продукцию белорусской компании, чтобы лишить экономику Белоруссии поступающих средств.

В ответ на призывы лидера белорусской оппозиции власти Литвы пообещали подумать над возможностью новых санкций.

«Фактически провозглашенная Литвой лидером белорусской оппозиции Тихановская предлагает приютившей ее стране выстрелить в голову своей транспортно-логистической отрасли и обвалить железную дорогу и Клайпедский порт», — отмечает эксперт.

В порту Клайпеды за последние десять лет был построен специальный терминал для калийных удобрений. Инвестиции «Беларуськалия» в этот порт составили 100 миллионов евро, при этом сам порт Клайпеды только за прошлый год заработал на этой белорусской компании более 90 миллионов евро. Но Тихановская предлагает Литве отказаться от всего этого, а также отказаться от торговли с «Нафтаном», «Гродно азотом» и другими белорусскими предприятиями, ради «демократизации» Белоруссии.

«Фактически речь идет о блокаде всего белорусского транзита, который составляет более трети грузооборота Клайпедского порта и ЛЖД», — отмечает Носович.

Вильнюс не может не понимать, что одновременный коллапс работы порта и железной дороги приведет к потере тысяч рабочих мест. Власти Литвы должны были бы воспринять предложение Тихановской как наглость, но вместо этого ей выражают солидарность и сочувствие.

«Литовский политический класс во всех его разновидностях готов на пике экономического кризиса уничтожить целую отрасль экономики ради достижения геополитических целей в соседней стране», — удивляется экономист.

У Минска, по словам Носовича, который решил отказаться от сотрудничества «Беларуськалия» с портом Клайпеды, просто не было другого выхода.

Прибалтийские политики ни во что не ставят экономические интересы собственных стран, и действуют исключительно из геополитических соображений. Но для Белоруссии это стало вопросом безопасности.

«Готовность Вильнюса угробить Клайпеду и ЛЖД ради смены власти в Беларуси показывает, насколько верным было стратегическое решение России забирать свой транзит из Прибалтики и развивать собственную портовую инфраструктуру на Северо-Западе», — заключил Носович.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Удовицкий, являющийся акционером работающей в Клайпеде компании «Терминал насыпных грузов», заявил, что введение Латвией санкций против «Беларуськалия» приведет к значительным потерям и для литовских, и для белорусских работников.