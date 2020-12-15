Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:55   15 Декабря 2020
Общество

Коронавирус может спровоцировать эпидемию деменции

Коронавирус может спровоцировать эпидемию деменции

Ученые опасаются, что один из симптомов COVID-19 может спровоцировать эпидемию нейродегенеративного заболевания мозга.

Неврологический симптом делирий наблюдается у больных COVID-19, и это может спровоцировать рост заболеваемости деменцией в мире. Делирий свидетельствует о серьезном поражении клеток головного мозга. Симптомы делирия наблюдались у 65% пациентов с тяжелой формой коронавируса.

В группе риска оказались люди, которые уже неврологически ослаблены, мозг такого человека не может адекватно реагировать на перепад температуры, духоту и прочие раздражители. В группу риска стоит добавить легковозбудимых людей, которые легко переходят в состояние страха или гнева. Люди, злоупотребляющие алкоголем, также подвержены нейродегенеративным дисфункциям мозга.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#эпидемия #деменция #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров