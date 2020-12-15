Коронавирус может спровоцировать эпидемию деменции

Ученые опасаются, что один из симптомов COVID-19 может спровоцировать эпидемию нейродегенеративного заболевания мозга.

Ученые опасаются, что один из симптомов COVID-19 может спровоцировать эпидемию нейродегенеративного заболевания мозга.

Неврологический симптом делирий наблюдается у больных COVID-19, и это может спровоцировать рост заболеваемости деменцией в мире. Делирий свидетельствует о серьезном поражении клеток головного мозга. Симптомы делирия наблюдались у 65% пациентов с тяжелой формой коронавируса.

В группе риска оказались люди, которые уже неврологически ослаблены, мозг такого человека не может адекватно реагировать на перепад температуры, духоту и прочие раздражители. В группу риска стоит добавить легковозбудимых людей, которые легко переходят в состояние страха или гнева. Люди, злоупотребляющие алкоголем, также подвержены нейродегенеративным дисфункциям мозга.